Минниханов — о сотрудничестве с Вьетнамом: «Рынок в 100 миллионов — это еще найти надо»

Татарстан намерен активизировать сотрудничество с ключевым партнером России в АТР

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Нужно посмотреть опыт Москвы»

Раис Татарстана Рустам Минниханов впервые с 2017 года прибыл с рабочим визитом в столицу Вьетнама Ханой, где принял участие в заседании круглого стола «Татарстан — Ханой».

— Целью нашего визита является расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества как с Вьетнамом в целом, так и с городом Ханой в частности, — подчеркнул Минниханов.

Он также отметил, что Россия обладает значительным опытом в развитии городских агломераций, включая общественный транспорт и инженерную инфраструктуру.

В частности, стороны проявили интерес к обмену опытом в области городского благоустройства и организации общественного транспорта. По итогам встречи было принято решение о создании рабочей группы для дальнейшего сотрудничества.

— Им нужно посмотреть опыт Москвы. Ханой и Москва сопоставимы по масштабу. Но российская столица в последние годы сделала огромный шаг вперед. Мы в Казани многому у них учимся. Их главные проблемы — общественный транспорт и комплексное развитие территорий. Я думаю, что мы будем взаимополезны, — подчеркнул Минниханов.

«А мы зачем сюда приехали?»

На вопрос журналиста об увеличении экспорта раис Татарстана ответил шутливо: «А мы зачем сюда приехали?»

— Сюда приехали руководители наших предприятий, они уже работают и будут работать еще лучше. Рынок в 100 миллионов — это еще найти надо! Покажите мне, сколько европейских стран имеет такое население? А здесь приехал — и вот он, готовый рынок! — заметил он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Вьетнамский народ никогда не забудет помощь Советского Союза в непростые годы для нашей страны. У нас большой потенциал для сотрудничества с регионами. Уверен, что этот визит послужит мощным стимулом для развития отношений между Вьетнамом и Россией в целом, — отметил замминистра торговли и промышленности Вьетнама Чыонг Тхань Хоай.

Завершением встречи стала договоренность об обмене бизнес-делегациями.

Вьетнам и Казань расширят авиасообщение

Позднее раис встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Минниханов напомнил, что в этом году страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, и выразил уверенность в необходимости придать новый импульс сотрудничеству между регионами двух стран.

Стороны обсудили и сотрудничество в гуманитарной сфере. В настоящее время в вузах Татарстана обучаются 70 студентов из Вьетнама, и Рустам Минниханов заявил о готовности республики увеличить их количество. Он отметил, что ряд татарстанских вузов уже поддерживают связи с вьетнамскими учебными заведениями.

— У нас очень мало вьетнамских студентов учится, хотя у них огромный интерес. Нам важен и туризм — прекрасная территория для нас, — сказал Минниханов.

Фам Минь Тинь в свою очередь с теплотой вспомнил свой визит в Казань на саммит БРИКС в октябре прошлого года, высоко оценив уровень организации мероприятия.

— Приветствуем Ваш визит, считаю, что он активизирует региональные связи. Мы используем много «камазовской» продукции в нашей промышленности и хотим, чтобы это сотрудничество продолжалось, — отметил премьер-министр.

Фам Минь Тинь также обратил внимание на расширение авиасообщения между Вьетнамом и городами России и предложил рассмотреть Казань в качестве одного из возможных направлений.



Напомним, 2 марта стало известно, что авиакомпания Azur Air рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Казани в курортную столицу Вьетнама — Нячанг. Самолеты также будут летать из других городов России. По данным туроператоров, число бронирований на 2025-й там вдвое опережает прошлогодние показатели.

Рената Валеева