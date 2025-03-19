Рустам Минниханов впервые с 2017 года посетит Вьетнам с рабочим визитом

Как стало известно «Реальному времени», 20 марта раис Татарстана Рустам Минниханов посетит с рабочим визитом Вьетнам.

В последний раз Минниханов приезжал во Вьетнам в ноябре 2017 года. Тогда он осмотрел военно-исторический комплекс «Партизанский край Кучи», Сайгонский парк высоких технологий, а также принял участие в бизнес-форуме «Вьетнам — Татарстан».

Напомним, в сентябре 2024 года, перед саммитом БРИКС, Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама в России Данг Минь Кхоем. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений между Татарстаном и Вьетнамом, в том числе на межрегиональном уровне.