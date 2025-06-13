Россия наращивает экспорт в дружественные страны в 2025 году

В 2025 году Россия продолжает экспортировать промышленные товары в дружественные страны. Данные Минпромторга РФ показывают, как менялись объемы поставок с января по май (в миллиардах долларов США).

Месяц Суммарный экспорт Чистый экспорт Изменение Изменение % Изменение относительно начала года Изменение относительно начала года % Январь 5,99 5,99 0 100,00% 0 100,00% Февраль 12,49 6,5 0,51 108,51% 0,51 108,51% Март 18,77 6,28 -0,22 96,62% 0,29 104,84% Апрель 24,78 6,01 -0,27 95,70% 0,02 100,33% Май 30,78 6 -0,01 99,83% 0,01 100,17%

Чистый экспорт стартовал в январе с 5,99 млрд долларов. В феврале он подскочил до 6,5 млрд долларов, прибавив 0,51 млрд долларов. В марте объем снизился до 6,28 млрд долларов, в апреле — до 6,01 млрд долларов, а в мае составил 6,0 млрд долларов, почти вернувшись к январскому уровню. Нарастающий экспорт за эти месяцы вырос с 5,99 млрд долларов до 30,78 млрд долларов за счет накопительного эффекта.

По сравнению с январем, февраль показал рост чистого экспорта на 8,51%, март — на 4,84%, апрель — на 0,33%, а май — всего на 0,17%. Данные отражают всплеск экспорта в начале года и последующее замедление темпов к весне.