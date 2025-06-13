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Россия наращивает экспорт в дружественные страны в 2025 году

14:21, 13.06.2025

В 2025 году Россия продолжает экспортировать промышленные товары в дружественные страны. Данные Минпромторга РФ показывают, как менялись объемы поставок с января по май (в миллиардах долларов США).

МесяцСуммарный экспортЧистый экспортИзменениеИзменение %Изменение относительно начала годаИзменение относительно начала года %
Январь5,995,990100,00%0100,00%
Февраль12,496,50,51108,51%0,51108,51%
Март18,776,28-0,2296,62%0,29104,84%
Апрель24,786,01-0,2795,70%0,02100,33%
Май30,786-0,0199,83%0,01100,17%

Чистый экспорт стартовал в январе с 5,99 млрд долларов. В феврале он подскочил до 6,5 млрд долларов, прибавив 0,51 млрд долларов. В марте объем снизился до 6,28 млрд долларов, в апреле — до 6,01 млрд долларов, а в мае составил 6,0 млрд долларов, почти вернувшись к январскому уровню. Нарастающий экспорт за эти месяцы вырос с 5,99 млрд долларов до 30,78 млрд долларов за счет накопительного эффекта.

По сравнению с январем, февраль показал рост чистого экспорта на 8,51%, март — на 4,84%, апрель — на 0,33%, а май — всего на 0,17%. Данные отражают всплеск экспорта в начале года и последующее замедление темпов к весне.

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