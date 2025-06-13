Россия наращивает экспорт в дружественные страны в 2025 году
В 2025 году Россия продолжает экспортировать промышленные товары в дружественные страны. Данные Минпромторга РФ показывают, как менялись объемы поставок с января по май (в миллиардах долларов США).
|Месяц
|Суммарный экспорт
|Чистый экспорт
|Изменение
|Изменение %
|Изменение относительно начала года
|Изменение относительно начала года %
|Январь
|5,99
|5,99
|0
|100,00%
|0
|100,00%
|Февраль
|12,49
|6,5
|0,51
|108,51%
|0,51
|108,51%
|Март
|18,77
|6,28
|-0,22
|96,62%
|0,29
|104,84%
|Апрель
|24,78
|6,01
|-0,27
|95,70%
|0,02
|100,33%
|Май
|30,78
|6
|-0,01
|99,83%
|0,01
|100,17%
Чистый экспорт стартовал в январе с 5,99 млрд долларов. В феврале он подскочил до 6,5 млрд долларов, прибавив 0,51 млрд долларов. В марте объем снизился до 6,28 млрд долларов, в апреле — до 6,01 млрд долларов, а в мае составил 6,0 млрд долларов, почти вернувшись к январскому уровню. Нарастающий экспорт за эти месяцы вырос с 5,99 млрд долларов до 30,78 млрд долларов за счет накопительного эффекта.
По сравнению с январем, февраль показал рост чистого экспорта на 8,51%, март — на 4,84%, апрель — на 0,33%, а май — всего на 0,17%. Данные отражают всплеск экспорта в начале года и последующее замедление темпов к весне.
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