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Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды

13:38, 13.06.2025

Ожидаются грозы и локально град

Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды
Фото: Дарья Пинегина

На территории Татарстана 14 июня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Так, ночью и днем местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с, локально град.

По прогнозам Гидрометцентра, 13 и 14 июня ожидаются теплые и неустойчивые воздушные массы, с возможными кратковременными дождями и температурой около +27.

Елизавета Пуншева

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