Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды
Ожидаются грозы и локально град
На территории Татарстана 14 июня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Так, ночью и днем местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с, локально град.
По прогнозам Гидрометцентра, 13 и 14 июня ожидаются теплые и неустойчивые воздушные массы, с возможными кратковременными дождями и температурой около +27.
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