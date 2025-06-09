Теплая погода ожидается в Татарстане, но грозы и дожди на подходе

Фото: Мария Зверева

В Татарстане сохраняется теплая погода с дневными температурами от +27 до +31 градуса. На юго-западной периферии антициклона ночью температура колебалась от +12 до +19, а вчера в некоторых районах прошел кратковременный дождь. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

Завтра, 10 июня, в Татарстане ночью осадков не ожидается, но днем к республике подойдет активный атмосферный фронт. Местами будут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра до 20 м/с, а в некоторых местах возможен град. Температуры ночью составят от +12 до +17 градусов, а днем поднимутся от +28 до +33.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В среду, 11 июня, дождь и грозы будут наблюдаться на большей части республики. Ночью температура будет в пределах от +13 до +18, а днем — +27.

Четверг, 12 июня, принесет кратковременные дожди и сильный ветер в восточные районы Татарстана. Ночью температура понизится от +11 до +16 градусов, а днем не превысит от +23 до +28.

По прогнозам Гидрометцентра, в следующие дни, 13 и 14 июня, ожидаются теплые и неустойчивые воздушные массы, с возможными кратковременными дождями и температурой около +27.



Анастасия Фартыгина