Хиллиард покидает УНИКС ради перехода в испанский клуб

Фото: Динар Фатыхов

Атакующий защитник УНИКСа Дэрран Хиллиард переходит в испанский «Бильбао». О трансфере сообщает баскетбольный инсайдер Чема де Лукас.

32-летний американец выступал за УНИКС с апреля этого года, перейдя в преддверии старта плей-офф. В Единой лиге ВТБ защитник успел провести за казанцев 10 матчей, в среднем набирая 8,9 очка, 1,8 подбора и 1,4 передачи.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Ранее Хиллиард играл в Северной Америке клубах НБА. Также в его активе выступление за московский ЦСКА, при этом минувший сезон баскетболист начинал в испанском «Бреогане».

Зульфат Шафигуллин