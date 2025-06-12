Эксперт объяснил, почему у «Рубина» будут проблемы из-за продажи Даку

Фото: Динар Фатыхов

После продажи Мирлинда Даку в «Зенит» у «Рубина» возникнут проблемы с заменой албанского нападающего, считает главный редактор InvoiceMedia Денис Миролюбов. По словам эксперта, казанцам будет сложно заменить в составе лучшего бомбардира команды.

— Для «Рубина» этот переход станет проблемой. Несмотря на то, что «Зенит» заплатит за трансфер 8 миллионов евро, найти за эти деньги настолько же подходящего команде и Рашиду Рахимову нападающего будет крайне сложно. Но продавать Даку было нужно, ибо не факт, что следующий сезон в казанском клубе он провел бы на столь же высоком уровне, а значит, мог потерять в цене, — сказал Миролюбов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также эксперт заявил, что «Зенит» продолжает скупать лучших игроков российского чемпионата.



— «Зенит» продолжает действовать по отработанному сценарию, то бишь скупает лучших игроков из внутреннего чемпионата. Мирлинд Даку — один из таких. Это очень сильный форвард, адаптированный к российскому первенству, — считает Миролюбов.

«Рубин» подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом» по возможному переходу Даку. Трансфер албанского нападающего оценивается в восемь миллионов евро. Подробности читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин