Экс-капитан «Рубина» Шаронов назвал плюс для клуба от трансфера Даку в «Зенит»

Фото: Ринат Назметдинов

Бывший капитан «Рубина» Роман Шаронов назвал плюсы для казанского клуба при возможной продаже Мирлинда Даку в «Зенит». Стороны ведут переговоры о переходе албанского нападающего.

Трансфер Даку может обойтись «Зениту» в 8 млн евро.

— Даку — огромнейшая потеря для «Рубина», потому что вся игра команды с их стилистикой завязывалась на нём. «Рубину» очень важно найти такого же игрока в плане качества. Но насколько быстро он адаптируется к РПЛ? Для «Рубина» плюс, что клуб заработает много денег, но минус в том, что потеряет основополагающего футболиста. Однако это часть футбола, — сказал Шаронов «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. Нападающий второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром казанского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ). В минувшем чемпионате албанец забил 15 голов. В гонке за лучшего бомбардира лиги Даку уступил только Манфреду Угальде из «Спартака» с 17 мячами.

Подробнее о возможном трансфере лидера «Рубина» в петербургский «Зенит» читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин