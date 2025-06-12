В Татарстане за сутки зарегистрировано 9 пожаров, в том числе в жилом секторе

Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 11 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали девять пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили 27 выездов по ложным вызовам и семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Четыре раза спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также сообщается о двух происшествиях, зарегистрированных за сутки на водных объектах республики



Напомним, что с начала 2025 года в Татарстане зафиксировано 416 термических точек и 332 случая возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анастасия Фартыгина