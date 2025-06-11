В Татарстане выросло количество термических точек и возгораний

С начала 2025 года в Татарстане зафиксировано 416 термических точек и 332 случая возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Минлесхоза РТ, количество термоточек увеличилось в 2,5 раза, а пожаров — в три раза.

Основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор, особенно в жаркую погоду. В связи с этим с 31 мая в республике введены ограничения на посещение лесов и въезд туда транспортных средств. Они будут действовать в течение 21 дня и распространяются на территории лесного фонда Татарстана.

