Россия вернула группу военнослужащих из плена в обмен на солдат ВСУ

Фото: Татьяна Демина

Россия вернула группу своих военнослужащих в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Минобороны России сообщило о передаче аналогичного числа украинских военнопленных в обмен на российских солдат.

Первую группу российских военнослужащих, возрастом до 25 лет, вернули 9 июня, а следующий обмен состоялся 10 июня.

— 12 июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ, — уточнили в Минобороны.

Анастасия Фартыгина