Бывший министр Саратовской области погиб в ходе спецоперации

Бывший министр Саратовской области Павел Беликов погиб в ходе спецоперации.

Как сообщили в администрации Новоузенского района, Павел Петрович Беликов, бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области, погиб при выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Марковский в ЛНР. Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Беликов Павел Петрович был человеком долга и чести, он посвятил свою жизнь служению своей стране и народу. Его решение встать на защиту Родины в трудный час и стать воином — это поступок настоящего патриота, достойный уважения и памяти», — говорится в сообщении губернатора.

В 2008 году Беликов занимал пост министра регионального развития области, а в 2009-м — министра по делам территориальных образований Саратовской области. В 2012 году ушел в отставку. Позже возглавил консервный завод ФСИН России. В 2018 году признан виновным по делу о хищениях на заводе и приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии.

