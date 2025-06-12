Исследование: треть работников книжного рынка избегают ИИ

Исследование охватило около 100 участников — редакторов, маркетологов, пиарщиков и библиотекарей

Фото: Реальное время

Специалисты книжной индустрии рассказали изданию The Bookseller о своем опыте использования искусственного интеллекта (ИИ) в работе. Исследование охватило около 100 участников — редакторов, маркетологов, пиарщиков и библиотекарей. Среди них 34% заявили, что компании активно запрещают им применять ИИ, а 22%, наоборот, получают поощрение к его использованию. Более половины (58%) выразили обеспокоенность ИИ, тогда как около 18% настроены оптимистично. Половина респондентов используют ИИ регулярно или время от времени, а треть никогда с ним не работала.

Редакторы применяют ИИ для редактирования рукописей, создания заголовков и описаний, а также для генерации идей. Один из пиарщиков крупного издательства рассказал, что ИИ помогает придумывать сложные тексты, но итоговую версию всегда корректируют вручную. Литературный агент использует ИИ для исследований и поиска идей, а маркетолог независимого издательства — для анализа рынка и создания рекламных текстов. Фриланс-редактор применяет ИИ ежедневно для исследований, генерации контента, маркетинга и ведения соцсетей.

Редактор крупного издательства рассказал, что использует ИИ для разработки визуальных концепций обложек и заполнения метаданных. В независимом издательстве ИИ помогает планировать мероприятия, рекламные кампании и взаимодействие с читателями. Пиарщик из малого издательства применяет ИИ для мозговых штурмов, проверки маркетинговых материалов и частичного написания текстов. Один из сотрудников независимого издательства отметил, что ИИ помогает компенсировать нехватку ресурсов и повышает производительность.

Самый позитивный опыт описал редактор из крупного издательства. Он рассказал, что компания создала внутреннюю платформу с интерфейсом, похожим на ChatGPT, где можно безопасно тестировать ИИ. Он использует ее для создания шаблонов, идей заголовков и административных задач. Также у него есть личный аккаунт ChatGPT, который помогает справляться с когнитивными трудностями.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Однако большинство участников отметили проблемы. Один редактор отказался участвовать в проекте, который предполагал широкое использование ИИ, из-за экологических соображений и страха потерять работу. Фриланс-редактор рассказал, что некоторые клиенты требуют использовать ИИ, но он предпочитает работать без него и получает высокую оценку за качество.

Некоторые сотрудники отмечают, что отказаться от ИИ сложно, так как он интегрирован в программы, например в Adobe. Редактор независимого издательства рассказал, что пробовал использовать ИИ для форматирования, но не стал применять его для основной работы из-за этических соображений.

Участники выразили опасения, что руководство настаивает на применении ИИ для всех этапов работы — от написания и редактирования до форматирования и проверки. Они рассказали о случаях ошибок ИИ, таких как выдумка фактов, искажение источников и появление стереотипов. Это вызывает страх потерять рабочие места и снизить качество продукции.

Библиотекарь отметил, что тестирует ИИ в базах данных и обучает студентов правильному использованию технологии. Он добавил, что ИИ часто дает неверную информацию, что увеличивает нагрузку на специалистов. Эксперты опасаются, что ИИ может заменить навыки критического мышления у будущих поколений, так как студенты используют его, отказываясь от самостоятельного анализа.

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Екатерина Петрова