Роскомнадзор может ограничить доступ к платформе Wattpad из-за пропаганды ЛГБТ*

Причиной стал систематический выпуск материалов, нарушающих российское законодательство

Роскомнадзор рассматривает возможность ограничить доступ к платформе Wattpad на территории России, сообщает ТАСС. Причиной стал систематический выпуск материалов, нарушающих российское законодательство, в частности публикации с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, что запрещено федеральным законом №149-ФЗ. В ведомстве сообщили, что на платформе до сих пор не удалены 130 страниц с противоправным контентом, несмотря на неоднократные требования.

Владелец канадской платформы, зарегистрированной как WP Technology, Inc., трижды привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещенную информацию. Общая сумма наложенных штрафов достигла 5,3 млн рублей, которые до настоящего времени не оплачены. В случае продолжения нарушения требований Роскомнадзор предупредил о возможности применения мер, вплоть до ограничения доступа к сервису на территории России.

Wattpad представляет собой онлайн-сообщество для писателей и читателей, где пользователи публикуют рассказы, стихи и романы. Платформа функционирует с 2006 года и принадлежит канадской компании.

* движение признано экстремистским, деятельность является запрещенной на территории РФ

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Екатерина Петрова