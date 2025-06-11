Disney и Universal подали в суд на разработчиков ИИ за нарушение авторских прав

Фото: Динар Фатыхов

Крупнейшие студии — Hollywood, Disney и NBCUniversal — подали иск против разработчиков нейросети Midjourney. Они утверждают, что сервис незаконно использует образы из известных фильмов для обучения своего искусственного интеллекта, что нарушает авторские права. Об этом сообщает Bloomberg.

Студии считают, что Midjourney генерирует изображения, которые слишком точно копируют стили и персонажей из таких франшиз, как «Миньоны», «Холодное сердце» и «Король Лев». По их мнению, это является формой цифрового пиратства.

Это первый крупный судебный процесс между голливудскими гигантами и разработчиками генеративного ИИ. Решение суда может оказать значительное влияние на всю индустрию ИИ-контента и установить прецедент для будущих споров о границах вдохновения и копирования.

Истцы также подчеркивают, что неоднократно обращались к руководству Midjourney с просьбами прекратить использование их контента, но все запросы были проигнорированы. Теперь Disney и Universal требуют по $150 тыс. за каждое нарушение авторских прав.

В иске говорится: «Пиратство есть пиратство, и то, что нарушающие авторские права изображения или видео созданы с помощью ИИ или другой технологии, не делает их менее нарушающими авторские права».

Анастасия Фартыгина