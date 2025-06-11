Росстат: инфляция в России в мае внезапно ускорилась до 0,43%

Фото: Динар Фатыхов

В мае 2025 года инфляция в России составила 0,43%, что выше ожиданий аналитиков. В апреле этот показатель был на уровне 0,40%. По данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 3,56%, пишет «Интерфакс».

Аналитики предсказывали меньший рост — 0,28%. Даже недельная динамика цен указывала на более низкие значения, около 0,25%. Однако годовая инфляция замедлилась до 9,88% по сравнению с 10,23% в конце апреля. Это произошло на фоне высокой базы прошлого года, когда в мае 2024 года инфляция достигала 0,74%.

Центральный банк России ранее прогнозировал снижение годовой инфляции до 10,1% к концу июня.

— Годовая инфляция тормозит быстрее апрельских ожиданий ЦБ, — уточнили в банке.

Арсений Губаев / realnoevremya.ru

Базовый индекс потребительских цен в мае составил 100,60%, а в годовом выражении — 108,94%. Продовольственные товары подорожали на 0,26%, при этом плодоовощная продукция снизилась в цене на 1,96%. Непродовольственные товары стали дешевле на 0,13%, а услуги подорожали на 1,34%.

Некоторые продукты показали значительный рост цен: морковь подорожала на 18,1%, лук — на 14,2%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле — на 31,3% и 21,1% соответственно. Среди услуг заметно увеличились цены на поездки на Черноморское побережье — на 21,4%.

Напомним, что Банк России оставил прогноз по прибыли российских банков на 2025 год в пределах 3—3,5 трлн рублей. Регулятор не видит причин для изменения этих цифр.



Анастасия Фартыгина