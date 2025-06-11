Центробанк России сохранит прогноз по прибыли банков на 2025 год

Фото: Дарья Пинегина

Банк России оставил прогноз по прибыли российских банков на 2025 год в пределах 3—3,5 трлн рублей. Регулятор не видит причин для изменения этих цифр, как следует из его материалов.

— Прогноз по чистой прибыли на 2025 год сохранен на уровне 3,0—3,5 трлн руб.: пока нет предпосылок для его изменения, — подчеркнули в регуляторе.

В 2026 году ожидается, что прибыль банковского сектора составит от 3,2 до 3,8 трлн рублей.

Напомним, что Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось, однако все еще остается высоким. Центробанк объявил, что продолжит жесткую денежно-кредитную политику, необходимую для возвращения инфляции к целевому уровню в 4% к 2026 году. Это предполагает, что россиян может ожидать долгий период строгих условий в финансовой сфере.



Анастасия Фартыгина