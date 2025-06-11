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Банк России опубликовал курс валют на четверг, 12 июня

18:44, 11.06.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 12 июня
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 12 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар вырос на 0,4 рубля, юань — на 0,03 рубля, евро — на 0,22 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79 рублей;
  • евро — 90,01 рубля;
  • юань — 10,93 рубля.
Анастасия Фартыгина

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