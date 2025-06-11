В египетской клубнике обнаружено содержание плесени и дрожжей

В египетской клубнике обнаружено значительное превышение содержания плесени и дрожжей.

Специалисты испытательной лаборатории воронежского филиала Центра оценки качества продукции АПК провели анализ быстрозамороженной клубники из Египта и выявили серьезные нарушения. Содержание плесени превысило норму в 14 раз, а дрожжей — в два раза.

«Результаты испытаний показали несоответствие нормативам количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), содержание дрожжей превысило допустимые нормативными документами значения в два раза, а плесени — в 14 раз, что нарушает требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 „О безопасности пищевой продукции“», — сообщили на сайте ЦОК АПК.

По мнению экспертов, такие результаты связаны с нарушением санитарных правил на производстве и неправильного температурного режима при хранении и транспортировке продукции. Повышенное содержание плесени и дрожжей может быть опасно для здоровья, так как эти микроорганизмы вырабатывают токсичные вещества (микотоксины), которые могут привести к аллергическим реакциям, дисбиозу кишечника и отравлениям.

