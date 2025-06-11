Какие подарки получили Подольская и Пресняков на повторную свадьбу

Наталья Подольская поделилась подробностями о подарках, полученных ею и Владимиром Пресняковым на повторной свадьбе, организованной в честь 20-летия их совместной жизни.

По словам певицы, гости преподнесли им в основном предметы интерьера, текстиль и посуду. Также были подарки в виде денег, но общая сумма оказалась небольшой и не покрыла расходы на торжество.

Полина Гагарина подарила вазу, были и другие подарки — бокалы, красивая посуда. Наталья призналась, что с возрастом полюбила красивые тарелки и чашки. Она также отметила, что они с Владимиром скромные люди, и ей неловко составлять вишлист, навязывая гостям определенные суммы.

Интересно, что для церемонии Подольская не стала заказывать новый подвенечный наряд, а надела платье, в котором выходила замуж за Преснякова в первый раз. Ей показалось, что это будет трогательно и романтично.

