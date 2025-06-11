Госдума хочет запретить изображения религиозных объектов без символов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий размещать изображения объектов, содержащих религиозные символы, без этих символов, сообщает РБК.

Законопроект, внесенный группой депутатов 26 мая, готовит изменения в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Он запрещает воспроизводить культовые здания или их части, а также другие объекты с религиозными символами без этих символов. Запрет распространяется на публикации в СМИ, интернете, на объявления, рекламу и вывески. Он будет действовать также при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что ситуация со стиранием крестов на изображениях приобрела системный характер и получила народное название «крестопад». Под действие закона в случае его принятия подпадут все официальные конфессии. «Таким образом, к защищенным религиозным символам будут относиться православный крест, а также другие символы, присущие традиционным религиям России», — пояснила она.

Глава Комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова подчеркнула, что рассматривается «не просто юридическая поправка, а вопрос о защите самого сердца нашей цивилизации, наших духовных святынь». Законопроект поддержали все традиционные религиозные конфессии, добавила она.

