Медики Татарстана спасли жизнь пенсионерки с тяжелой стенокардией

Медики Республиканской клинической больницы Татарстана и Городской клинической больницы №7 Казани провели успешную операцию на сердце 66-летней пациентки.

Женщина поступила в седьмую горбольницу с сильными болями в сердце. У нее обнаружили тяжелую стенокардию и поражение артерий. Врачи провели коронарное шунтирование на открытом сердце.

Из-за сахарного диабета и других заболеваний операционная рана долго не заживала. Пациентку перевели в отделение торакальной хирургии №1 РКБ. Специалисты использовали вакуумную систему для очистки раны и начали подготовку ко второй операции.

Кардиохирурги седьмой горбольницы подготовили никель-титановые скобы с функцией памяти. В одной операционной работали заведующий торакальным отделением РКБ Валерий Матвеев и заведующий кардиохирургией ГКБ №7 Роман Бугров. Сложная операция прошла успешно, и пациентка была выписана.

