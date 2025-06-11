На Волге рядом с островом Маргарита обнаружено тело 63-летнего мужчины
В Зеленодольском районе на реке Волге обнаружено тело 63-летнего мужчины.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, очевидец заметил погибшего в двух километрах от берега. Тело находилось рядом с лодкой. По предварительным данным, мужчина утонул во время рыбалки из-за несоблюдения правил безопасности на водоемах.
Свидетель происшествия извлек тело из воды и передал его сотрудникам правоохранительных органов. Это уже не первый подобный случай в Татарстане.
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