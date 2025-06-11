На Волге рядом с островом Маргарита обнаружено тело 63-летнего мужчины

В Зеленодольском районе на реке Волге обнаружено тело 63-летнего мужчины.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, очевидец заметил погибшего в двух километрах от берега. Тело находилось рядом с лодкой. По предварительным данным, мужчина утонул во время рыбалки из-за несоблюдения правил безопасности на водоемах.

Свидетель происшествия извлек тело из воды и передал его сотрудникам правоохранительных органов. Это уже не первый подобный случай в Татарстане.

