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Происшествия

На Волге рядом с островом Маргарита обнаружено тело 63-летнего мужчины

12:20, 11.06.2025

В Зеленодольском районе на реке Волге обнаружено тело 63-летнего мужчины.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, очевидец заметил погибшего в двух километрах от берега. Тело находилось рядом с лодкой. По предварительным данным, мужчина утонул во время рыбалки из-за несоблюдения правил безопасности на водоемах.

Свидетель происшествия извлек тело из воды и передал его сотрудникам правоохранительных органов. Это уже не первый подобный случай в Татарстане.

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Происшествия

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