Юрист рассказала о правилах продажи урожая с личного участка

Юрист Билялова объяснила, что закон позволяет продавать урожай с участка до 50 соток без уплаты налогов, если человек выращивает его самостоятельно.

Подтвердить соответствие этим критериям поможет справка от СНТ или местной администрации, уточнила специалист. При этом продавать урожай разрешено не везде. Это можно делать только на рынках и ярмарках после согласования с владельцем площадки.

За торговлю вне специально отведенных мест грозит штраф, который варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве он составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей.

