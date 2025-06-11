Золото обошло евро и стало вторым по популярности активом в резервах ЦБ

Фото: Динар Фатыхов

Золото стало вторым по популярности активом в международных резервах центральных банков, обогнав евро. Об этом сообщает Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем новом докладе, пишет «Интерфакс».

Доля золота в резервах достигла 20% благодаря рекордным закупкам и росту цен на драгметалл. В то же время доля евро составила 16%, а доллара США — 46%.

— Центробанки продолжали наращивать резервы золота рекордными темпами. В 2024 году они приобрели более 1 тыс. тонн драгметалла, что вдвое больше среднегодового показателя за предыдущее десятилетие, — говорится в докладе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Общий объем золотых резервов мировых ЦБ в прошлом году достиг 36 тыс. тонн, приблизившись к рекорду 1965 года в 38 тыс. тонн. Доля евро в валютных резервах осталась на уровне 20%, а доля доллара США снизилась на 2 процентных пункта до 57,8%.

ЕЦБ также уточнил, что евро стал более популярным для выпуска облигаций и привлечения кредитов, увеличив свою долю в международном долговом финансировании на 3 процентных пункта, до 25%. Однако роль евро в международных платежах и торговле осталась стабильной.

Напомним, что цена фьючерса на серебро с поставкой в июле 2025 года на бирже Comex впервые с 29 февраля 2012 года превысила отметку в $36 за тройскую унцию.



Анастасия Фартыгина