Цена серебра взлетела до максимума за 13 лет

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Цена фьючерса на серебро с поставкой в июле 2025 года на бирже Comex впервые с 29 февраля 2012 года превысила отметку в $36 за тройскую унцию. В ходе торгов в четверг цена достигла $36,15 (+4,25%), позже несколько скорректировавшись до $35,74. Рост стоимости драгоценного металла составил более 4%, пишет РИА «Новости».

Одновременно с этим цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года увеличилась на 0,98%, до $3426,8 за тройскую унцию.

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 6 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.



Рената Валеева