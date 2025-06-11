Роскомнадзор успокоил СМИ по поводу расширения списка запрещенных слов

Роскомнадзор опроверг информацию о расширении списка нецензурных слов, которые запрещено использовать в средствах массовой информации, сообщает «Газета.ру». Ранее появились сообщения о «Толковом словаре государственного языка Российской Федерации», где перечислены 14 корней нецензурных слов. Среди них есть не только известные корни на «х», «п», «е» и «б», но и новые, такие как «-бзд-», «-елд-», «-говн-» и другие.

Однако в Роскомнадзоре подчеркнули, что расширение списка не означает автоматического запрета на использование этих слов в СМИ.

Доктор филологических наук, заведующий отделом Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН профессор Анатолий Баранов выразил удивление по поводу новых слов в списке. По его мнению, они слабо связаны с речевым употреблением и относятся к разным стилистическим регистрам: грубые, неприличные, бранные или диалектные.

