Прокуратура Алексеевского района вернула супруге мобилизованного 606 тыс. рублей, похищенных мошенниками

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Алексеевского района завершила расследование дела о крупном мошенничестве, жертвой которого стала 35-летняя местная жительница, супруга участника специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба.

В августе 2024 года женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые под предлогом блокировки сим-карты получили доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги» и оформили на нее кредит на сумму 606 тыс. рублей. Обманом мошенники вынудили женщину перевести им эти средства.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В ходе следствия были установлены владельцы банковских счетов, на которые поступили похищенные деньги. Ими оказались жители Удмуртии, Башкортостана и Пермского края.

Прокуратура Алексеевского района в целях защиты имущественных прав потерпевшей направила в суд три исковых заявления о взыскании с владельцев счетов суммы неосновательного обогащения. По ходатайству прокуратуры на банковские счета ответчиков были наложены аресты.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.

Жители Татарстана стали жертвами новой волны мошенничества. Киберпреступники, представляясь сотрудниками ФНС, обзванивают граждан и сообщают о мнимых задолженностях по налогам, требуя личные данные и доступ к государственным сервисам.

Рената Валеева