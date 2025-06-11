В Татарстане ликвидировали штаб по обеспечению кибербезопасности спустя три года

Соответствующее решение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана принял решение о ликвидации штаба по обеспечению кибербезопасности в Татарстане. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Признать распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.06.2022 № 1126-р утратившим силу, — подписал документ премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Изначально документ о его создании был подписан 3 июня 2022 года. Документ был создан в соответствии с поручением заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко после совещания, посвященного цифровой трансформации.

Руководителем штаба назначили нынешнего главу Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина. Замруководителя штаба выступил заместитель министра цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана. Также в состав штаба вошли представители МВД, а именно отдела К, чей фокус внимания сосредоточен на борьбе с киберпреступлениями, представители других силовых ведомств, а также иных министерств, учреждений и коммерческих фирм, чьи интересы затрагивают зону информационной безопасности.

В задачи штаба входило обеспечение информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, и реагирование на инциденты, а также повышение информационной безопасности в органах государственной и муниципальной власти.



Ранее «Реальное время» сообщало, что жители Татарстана стали жертвами новой волны мошенничества. Киберпреступники, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС), обзванивают граждан и сообщают о мнимых задолженностях по налогам, требуя личные данные и доступ к государственным сервисам.

Дмитрий Зайцев