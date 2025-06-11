Поезда Москва — Казань перевезли более 164 тыс. человек за 5 месяцев 2025 года

За период с января по май 2025 года двухэтажные поезда Горьковской железной дороги перевезли более 721 тыс. пассажиров. Популярные маршруты связывают Москву с крупными городами Поволжья: Казанью, Чебоксарами, Ижевском и Йошкар-Олой.

Наибольшей популярностью среди пассажиров пользуются направления Москва — Чебоксары (почти 244 тыс. пассажиров) и Москва — Казань (более 164 тыс. пассажиров). Маршруты Москва — Ижевск и Москва — Йошкар-Ола также показали высокую востребованность, перевезя более 164 тыс. и почти 149 тыс. человек соответственно.

Отметим, что первый двухэтажный поезд на маршруте Казань — Москва был запущен на Горьковской железной дороге 2 июня 2015 года. За десять лет его эксплуатации он перевез более 4 млн пассажиров, что свидетельствует о стабильно высоком спросе на комфортабельный железнодорожный транспорт.

В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в День России (12 июня) Горьковская железная дорога назначила дополнительный утренний поезд сообщением Казань — Йошкар-Ола.



Рената Валеева