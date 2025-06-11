На 12 июня назначили дополнительный поезд Казань — Йошкар-Ола

Фото: Максим Платонов

В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в День России (12 июня), Горьковская железная дорога назначила дополнительный утренний поезд сообщением Казань — Йошкар-Ола. Поезд отправится со станции Казань в 06.46 и прибудет в Йошкар-Олу в 09.55, сообщили в Минтрансе республики.

Остальные поезда Пригородной пассажирской компании «Содружество» будут следовать по расписанию без изменений, несмотря на перенос выходных дней.

Для повышения комфорта пассажиров в период с 10 по 17 июня будет увеличена составность некоторых пригородных поездов по отдельным дням. Изменения коснутся поездов, следующих из Казани в Ижевск, Нижний Новгород, Сосновку и Йошкар-Олу, а также в обратном направлении.

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Рената Валеева