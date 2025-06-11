Экс-чиновник Нурлатского района осужден за мошенничество с торговыми палатками

Фото: Динар Фатыхов

Бывший начальник отдела администрации Нурлатского района признан виновным в мошенничестве. Как сообщили в СУ СКР по Татарстану, мужчина незаконно получал деньги от местных предпринимателей за размещение их торговых палаток на городском празднике.

По данным следствия, в 2021 году осужденный, используя свое служебное положение, лично и через сотрудницу, не подозревавшую о его преступных намерениях, получил взятки от десяти предпринимателей. Деньги предназначались за предоставление мест для торговых палаток на праздничном мероприятии в Нурлате.

Противоправная деятельность была пресечена в результате совместной работы сотрудников СУ СКР по РТ и регионального МВД. Следствие отмечает грамотно спланированные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, позволившие раскрыть преступление.

Суд признал бывшего чиновника виновным и назначил ему наказание в виде условного лишения свободы.

Рената Валеева