На запись голоса мошенникам нужно не менее 20 секунд

Злоумышленники стремятся как можно дольше удерживать пользователя на телефонной линии. Это необходимо для клонирования голоса, сообщает РИА «Новости».

Чтобы создать подделку, нужно записать голос не менее чем на 20 секунд. Запись должна содержать разные интонации, без посторонних шумов. Чем длиннее запись, тем качественнее получается подделка.

Наиболее опасны комбинированные схемы, где подделанный голос сочетают с изображением или видеозаписью. Аферисты могут открыть фальшивый профиль в мессенджере или соцсетях и отправлять с него видеодипфейки и голосовые сообщения. В результате может обмануться даже человек, который разбирается в технологиях. Однако такие схемы довольно сложны в реализации.

