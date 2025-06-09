Актриса Татьяна Васильева сделала операцию по удалению грыжи
Известная актриса Татьяна Васильева обратилась за медицинской помощью из-за проблем со здоровьем. У 78-летней звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная» диагностировали грыжу.
Татьяна Григорьевна долгое время откладывала визит к врачу, думая, что у нее радикулит. Из-за дискомфорта актриса не могла нормально лежать и сидеть, а облегчение чувствовала только стоя. Васильева делала блокаду, но эффект от нее оказался недолгим.
«Выяснилось, что грыжа. Она появилась из-за образа жизни. Когда тут чемодан, а тут рюкзак. Когда человек не спит, ну делает невозможные вещи, то к этому начинает привыкать», — высказалась Татьяна Васильева.
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