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ГЖИ Татарстана обязала УК «Паритет» отремонтировать вентиляцию

13:32, 11.06.2025

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Татарстана обязала управляющую компанию «Паритет» отремонтировать вентиляционный канал в доме по улице Кереселидзе. Проверка выявила, что система вентиляции не работает.

Замеры термоанемометром показали отсутствие движения воздуха при приоткрытых и закрытых пластиковых окнах на кухне. ГЖИ считает, что управляющая компания не проводила периодические проверки и прочистки вентиляционных каналов.

На директора управляющей компании завели административное дело и выписали штраф в размере 25 тысяч рублей. Также было вынесено представление об устранении нарушений. Исполнение находится на контроле инспекции.

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