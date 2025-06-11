ГЖИ Татарстана обязала УК «Паритет» отремонтировать вентиляцию
Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Татарстана обязала управляющую компанию «Паритет» отремонтировать вентиляционный канал в доме по улице Кереселидзе. Проверка выявила, что система вентиляции не работает.
Замеры термоанемометром показали отсутствие движения воздуха при приоткрытых и закрытых пластиковых окнах на кухне. ГЖИ считает, что управляющая компания не проводила периодические проверки и прочистки вентиляционных каналов.
На директора управляющей компании завели административное дело и выписали штраф в размере 25 тысяч рублей. Также было вынесено представление об устранении нарушений. Исполнение находится на контроле инспекции.
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