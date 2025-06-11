Дочь Джоли заметили с кольцом на пальце в Лос-Анджелесе

Папарацци засняли дочь Анджелины Джоли, Захару, с молодым человеком в Лос-Анджелесе. Их заметили выходящими из ресторана Craig’s restaurant.

Захара и ее спутник выглядели счастливыми. На руке девушки блестело кольцо, которое, как предполагается, является помолвочным. Ее спутник, Элайджа Купер, немного старше Захары и учится на актера в Morehouse College в Атланте. Он также основал свой бренд одежды Tint Streetwear.

Захара — старшая из трех дочерей Джоли. Она уехала из дома матери в Атланту осенью 2022 года, чтобы учиться в колледже Spelman College. Там она живет большую часть года. В 2023 году Захара публично отказалась от фамилии своего отца, заявив, что ее зовут «Захара Джоли».

