Туристические агрегаторы с 1 сентября заблокируют карточки гостиниц, не прошедших классификацию

С 1 сентября 2025 года турагрегаторы перестанут отображать данные об отелях, не прошедших классификацию и не внесенных в специальный реестр, заявил замминистра экономического развития России Алексей Херсонцев на Международном туристическом форуме «Путешествуй!».

По данным Министерства экономического развития, в реестре Росаккредитации на данный момент зарегистрировано около 25,4 тысячи средств размещения на 969,7 тысячи номеров. С 1 марта работа без включения в реестр считается незаконной.

Как пояснили в ведомстве, реформа системы классификации направлена на создание равных условий для работы бизнеса и предоставление туристам возможности выбрать подходящий отель. Агрегаторы должны будут блокировать карточки гостиниц, не соответствующих сведениям в реестре.

Переход к новым требованиям осуществлялся в несколько этапов. До 1 января в новый реестр перенесли гостиницы «со звездами». До марта в упрощенном формате могли включиться кемпинги и базы отдыха. Сейчас ведется работа над установлением ответственности за нарушение правил.

