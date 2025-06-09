Минтранс вводит скидки для детей на все виды транспорта

Фото: Анастасия Фартыгина

Минтранс России объявил о новых скидках для детей на все виды транспорта, включая авиаперелеты и железные дороги. Об этом сообщает ТАСС.

В поездах дальнего следования для детей в возрасте от 5 до 10 лет предусмотрены скидки до 65% от стоимости взрослого билета, а подростки от 10 до 18 лет могут получать скидку в 50% на протяжении всего года.

На железных дорогах продолжается акция «Путешествуй с детьми», которая позволяет взрослым, путешествующим с детьми до 18 лет, получить 15%-ную скидку на билеты в купе, за исключением летнего периода.

Кроме того, авиакомпания «Аэрофлот» предлагает 50%-ную скидку на билеты для детей от 2 до 12 лет на внутренних рейсах, а для малышей младше двух лет, которые не занимают отдельное место, действуют 100%-ные скидки.

Министр транспорта Роман Старовойт подчеркнул важность создания комфортной среды для семей с детьми, отметив, что такие меры поддержки — это шаг к улучшению условий для пассажиров.



Анастасия Фартыгина