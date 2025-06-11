Эксперт оценил шансы «Рубина» попасть в топ-5 чемпионата РПЛ

Клубу требуется усиление во всех линиях, а также сохранить Мирлинда Даку, считает Миролюбов

Фото: Динар Фатыхов

Главный редактор InvoiceMedia Денис Миролюбов в интервью «Реальному времени» оценил перспективы «Рубина» попасть в число ведущих клубов России в следующем сезоне. По словам эксперта, казанской команде требуется усиление состава, чтобы бороться за попадание в топ-5 турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что перед «Рубином» на следующий сезон будет поставлена задача занять место в пятерке сильнейших в чемпионате страны.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Чтобы попасть в топ-5, «Рубину» нужны усиления буквально во всех линиях. Справится ли с этой задачей руководство — пока вопрос открытый. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что такая цель поставлена, но для этого нужны солидные финансовые вливания.

«Зенит» в следующем сезоне будет очень зол и явно подпишет пару-тройку сильных бразильцев. «Спартак» был хорош на определенной дистанции, скорее всего, сохранит всех лидеров и попробует-таки забрать золото. Молодой «Локомотив» сыгрывается и в следующем сезоне будет еще сильнее. «Краснодар», наконец-то выполнивший мечту Сергея Галицкого, на радостях захочет повторить успех и будет усиляться. «Динамо» и ЦСКА тоже будут бороться за золото, имея для того все ресурсы. Да и про «Ростов» забывать не стоит.

Поэтому шансов на топ-5 у «Рубина», прямо скажем, немного. Сомневаюсь, что руководство республики потратит большие деньги, закупив 3-4 мощных легионера и столько же талантливых российских игроков. Мой прогноз: «Рубин» займет максимум 6-е место — это верхняя планка, которую может взять Рахимов при нынешнем составе, — сказал «Реальному времени» Миролюбов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом эксперт считает хорошей работу нынешнего тренерского штаба казанцев во главе с Рашидом Рахимовым. Миролюбов предположил, что результат «Рубина» в следующем сезоне во многом будет зависеть от разрешения вопроса по продлению контракта лидера команды Мирлинда Даку.

— Перспективы «Рубина» в следующем сезоне смотрятся вполне оптимистично. Команда впервые за долгие годы, со времен Курбана Бердыева, провела стабильный, плотный сезон. Рашид Рахимов отлично справился со своей работой. Другое дело, как клуб проведет трансферную кампанию и каких лидеров отпустит. Ключевой игрок «Рубина» Мирлинд Даку, на котором строилась едва ли не вся атакующая игра, вероятнее всего, уйдет — спрос на него большой, а «Рубину» явно нужны деньги. И есть большие сомнения, что клуб сможет найти форварду достойную замену, — сказал Миролюбов.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам эксперта, клубу на данном этапе своего развития стоит сконцентрироваться на работе с болельщиками.

— Мне бы больше хотелось, чтобы клуб начал наконец работу с болельщиками — их очень мало на трибунах для столь спортивной республики. И когда на «Рубин» снова начнут ходить, тогда можно говорить и о больших задачах, — считает Миролюбов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» по итогам прошедшего сезона занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Казанская команда улучшила показатели по сравнению с предыдущим чемпионатом России, где заняла восьмую строчку. Выше казанцев в таблице расположились чемпион «Краснодар», питерский «Зенит», а также московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку занял второе место в гонке бомбардиров сезона в РПЛ. В активе албанского форварда 15 забитых голов, что на два меньше чем у лучшего снайпера лиги Манфреда Угальде из «Спартака». Контракт Даку с «Рубином» истекает летом следующего года. Ближайшей зимой нападающий сможет вести переговоры с другими клубами, если казанцы не продлят соглашение с футболистом.



Зульфат Шафигуллин