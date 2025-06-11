Путин: в центре внимания форума в Казани развитие учебных заведений

Форум «Формируя будущее» проходит в столице Татарстана 11—12 июня

Фото: Михаил Захаров

В центре внимания форума «Формируя будущее» в Казани — практические шаги по развитию школ, колледжей и университетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам.

— От этого прямо зависит успех молодого поколения и в жизни, и в профессии в ближайшие годы и даже десятилетия. А значит, долгосрочное благополучие и процветание наших народов, движение вперед всей человеческой цивилизации, — подчеркнул глава государства.

Он пожелал участникам форума плодотворной работы и теплого общения в гостеприимной Казани. Форум «Формируя будущее» проходит 11—12 июня на площадке IT-парка им. Рамеева.



Дарья Сайфиева