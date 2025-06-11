Путин: в центре внимания форума в Казани развитие учебных заведений
Форум «Формируя будущее» проходит в столице Татарстана 11—12 июня
В центре внимания форума «Формируя будущее» в Казани — практические шаги по развитию школ, колледжей и университетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам.
— От этого прямо зависит успех молодого поколения и в жизни, и в профессии в ближайшие годы и даже десятилетия. А значит, долгосрочное благополучие и процветание наших народов, движение вперед всей человеческой цивилизации, — подчеркнул глава государства.
Он пожелал участникам форума плодотворной работы и теплого общения в гостеприимной Казани. Форум «Формируя будущее» проходит 11—12 июня на площадке IT-парка им. Рамеева.
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