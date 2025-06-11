Минобороны подало иск к АО «Туполев» на 930 млн рублей

Предыдущий иск ведомство подавало в январе 2025 года

Фото: Максим Платонов

Министерство обороны России требует взыскать с АО «Туполев» около 930 млн рублей. Точная причина иска не указывается. Соответствующее дело появилось в картотеке Арбитражных дел.

В мае 2024 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил другой иск Минобороны о взыскании с АО «Туполев» 3 млрд рублей. Этот иск относился к категории дел «о неисполнении или ненадлежащем исполнении по договору подряда».

В январе этого года Минобороны вновь обратилось в суд. На этот раз с требованием о взыскании с «Туполев» 360 млн рублей. Как предположили «Ведомости», иск мог быть связан с задержками обслуживания поставленной заводом техники.

Завод «Туполев» производит авиационную технику, внедряет новые технологии, проводит испытание новейших отечественных разработок, а также занимается обеспечением эксплуатации и обслуживанием самолетов.

Дарья Сайфиева