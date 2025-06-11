Экзамены для мигрантов в России перейдут в цифровой формат

Фото: Динар Фатыхов

С 2026 года экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства страны для иностранных граждан будут проводиться исключительно в онлайн-формате. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский в телеграм-канале ведомства.

Переход на цифровые технологии осуществляется на базе ИИ-платформы, разработанной Томским государственным университетом совместно с «Яндексом». В настоящее время платформа проходит опытную эксплуатацию в Сибирском федеральном округе, Луганской Народной Республике и других регионах. Система уже демонстрирует 87% точности оценки устной речи, при этом Минобрнауки планирует доработать ее в ближайшие месяцы.

— С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, — цитируют слова Константина Могилевского.

В ведомстве подчеркивают работу над улучшением качества оценки. В частности, рассматривается вопрос введения полноценной устной части экзамена по русскому языку, что позволит более объективно оценить уровень владения языком иностранными гражданами.

Замминистра внутренних дел Игорь Зубов сообщил, что в России насчитывается более 638 тыс. несовершеннолетних мигрантов и значительная часть из них не посещает учебные заведения.

Рената Валеева