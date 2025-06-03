Песков: встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли состоится

Путин считает, что такие контакты должны быть хорошо подготовлены на всех уровнях

Фото: взято с сайта kremlin.ru. Фото: взято с сайта kremlin.ru

В ближайшее время трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с главами США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским вряд ли состоится. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— В ближайшее время вряд ли, потому что президент Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне, — сказал Песков журналистам.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и Трампом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что дата следующего раунда прямых переговоров с Украиной будет объявлена в ближайшее время.



Дарья Сайфиева