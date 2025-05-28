Мишустин призвал увеличить число роботов на предприятиях России в пять раз к 2030 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что к 2030 году количество роботов на предприятиях страны необходимо увеличить в пять раз. На встрече со студентами технических вузов он подчеркнул, что плотность роботизированных систем должна достигнуть 145 единиц на 10 тыс. работников, пишет ТАСС.

— За шесть лет нам предстоит сделать все необходимое, чтобы нарастить количество роботизированных систем на предприятиях, — заявил Мишустин.

Он добавил, что для достижения этой цели будет задействована вся система государственной поддержки.

По словам премьера, по поручению президента Владимира Путина Россия должна войти в топ-25 стран по уровню роботизации. В настоящее время в стране на 10 тысяч сотрудников приходится всего 29 роботов.

— Четыре года назад этот показатель не превышал десяти. Идет мощное развитие, — уточнил премьер.

Мишустин также подчеркнул, что автоматизированные комплексы активно применяются не только в традиционных отраслях, таких как автопром и металлообработка, но и в авиации, судостроении, фармацевтике, пищевой индустрии и других секторах. В качестве примера он привел компанию «Яндекс», которая активно развивает робототехнику.

Напомним, мировой темп прироста уровня роботизации достиг 5—6%. В российской промышленности на данный момент насчитывается около 19 роботов на 10 тыс. работников. Однако до 2030 года необходимо внедрить около 85 тыс. роботов.

Анастасия Фартыгина