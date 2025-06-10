Учитель из Татарстана вошел в топ-50 лучших педагогов физкультуры России
Учитель физической культуры Булат Садриев из Нижнекамска стал победителем конкурса, который проводил Российский футбольный союз. В этом году Татарстан представляли 30 педагогов, которые реализовали проект «Футбол в школе» в 2024/25 учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.
Садриев вошел в топ-50 лучших учителей физкультуры страны и получил денежный приз.
Кроме Булата Садриева, призерами конкурса стали:
- Ранис Закиров, учитель физкультуры лицея №149 с татарским языком обучения в Казани;
- Дмитрий Волков, учитель физкультуры лицея №38 Нижнекамского района;
- Эльмир Айгильдин, учитель физкультуры Муслюмовской средней школы им. Г. Тукая.
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