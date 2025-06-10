Сборная России объявила состав на матч с Белоруссией в Минске
Тренерский штаб Валерия Карпина определился с составом сборной России на товарищеский матч с Белоруссией в Минске. Игра стартует в 19.30 по московскому времени.
Капитаном сборной России стал Дмитрий Баринов из «Локомотива». В воротах с первых минут сыграет голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев. Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов не попал в заявку на игру, хотя ранее провел матч против Нигерии (1:1).
Также в старте сборной России выйдут молодые Джамалутдин Абдулкадыров, Матвей Кисляк (оба — ЦСКА) и Ярослав Гладышев («Динамо Мск»).
Состав сборной России: Лунев — Адамов, Абдулкадыров, Сильянов, Горшков — Баринов, Пруцев, Кисляк — Гладышев, Пиняев, Сергеев.
Встреча пройдет на новом Национальном стадионе в Минске, открытие которого состоялось на прошлой неделе.
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