Сборная России объявила состав на матч с Белоруссией в Минске

Фото: Максим Платонов

Тренерский штаб Валерия Карпина определился с составом сборной России на товарищеский матч с Белоруссией в Минске. Игра стартует в 19.30 по московскому времени.

Капитаном сборной России стал Дмитрий Баринов из «Локомотива». В воротах с первых минут сыграет голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев. Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов не попал в заявку на игру, хотя ранее провел матч против Нигерии (1:1).

Также в старте сборной России выйдут молодые Джамалутдин Абдулкадыров, Матвей Кисляк (оба — ЦСКА) и Ярослав Гладышев («Динамо Мск»).

Состав сборной России: Лунев — Адамов, Абдулкадыров, Сильянов, Горшков — Баринов, Пруцев, Кисляк — Гладышев, Пиняев, Сергеев.

Встреча пройдет на новом Национальном стадионе в Минске, открытие которого состоялось на прошлой неделе.

Зульфат Шафигуллин