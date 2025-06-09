Губернатор Запорожья опубликовал новые списки погибших солдат ВСУ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных погибших украинских военнослужащих. В списке из 91 пункта указаны имена бойцов и места их гибели.
— Продолжается работа по идентификации тел бойцов, которые были оставлены на поле боя, — сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
Балицкий добавил, что родственники пропавших без вести украинских солдат благодарны за предоставленную информацию, которую Киев скрывает.
Ранее он обещал начать публикацию списков идентифицированных тел — первый список включал имена 97 погибших.
— Киев относится к своим людям как к расходному материалу, Россия же всегда проявляла уважение к погибшим, — подчеркнул губернатор.
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