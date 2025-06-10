Группа врачей из Татарстана получила награду за уникальный случай в медицине

Фото: Динар Фатыхов

Специальную награду в номинации «Уникальный случай» получила группа врачей Межрегионального клинико-диагностического центра и Республиканского клинического онкологического диспансера им. профессора М.Э. Сигала. Об этом сообщили на церемонии вручения премии «Врач года — Ак чәчәкләр — 2025» в Казани.

Награда присуждена за успешное внедрение инновационных методов лечения и проведение сложных медицинских процедур, которые позволили спасти жизни пациентов.

Медицинские специалисты продолжают развивать сотрудничество между учреждениями, обмениваясь опытом и совершенствуя методики лечения различных заболеваний.

Также высокой награды удостоилась Республиканская инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова в номинации «Лучшее специализированное учреждение».

Анастасия Фартыгина