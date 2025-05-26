В Комитете Госдумы одобрили поправки к федеральному бюджету на 2025 год

Фото: Дарья Пинегина

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в показатели федерального бюджета на 2025 год. Рассмотрение поправок запланировано на заседании Госдумы 28 мая, пишет ТАСС.

Согласно представленным Минфином данным, корректировки коснутся исключительно 2025 года, показатели планового периода 2026–2027 годов останутся без изменений.

Основные параметры бюджета на 2025 год, предложенные к изменению:

Доходы: сокращение с 40,296 трлн руб. до 38,5 трлн руб., что составляет 17,4% ВВП.

Нефтегазовые доходы: 8,317 трлн руб., или 3,7% ВВП.

Ненефтегазовые доходы: ожидается рост поступлений на 829,2 млрд руб., достигнув общей суммы 30,188 трлн руб., или 13,6% ВВП. Основным фактором роста является увеличение поступлений НДС, внутренних акцизов (преимущественно на табачную продукцию), НДФЛ, доходов по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, а также доходов от перечисления части прибыли ЦБ.

Дефицит бюджета: планируется на уровне 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Корректировка доходов связана с пересмотром макроэкономических показателей. В частности, прогноз цены на нефть снижен с $69,7 до $56 за баррель, а прогноз по курсу доллара скорректирован с 96,5 до 94,3 руб.

— Увеличение оценки поступлений предусмотрено в части ряда налогов и неналоговых платежей, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В ней подчеркивается, что рост поступлений НДС обусловлен увеличением номинального объема ВВП и ожидаемым ростом собираемости, несмотря на снижение объемов импорта в рублевом выражении.

Рената Валеева