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В Казани восстановлено движение троллейбусов и трамваев

14:51, 10.06.2025
В Казани восстановлено движение троллейбусов и трамваев
Фото: Максим Платонов

Движение троллейбусного маршрута №13 и трамвайных маршрутов №1 и 6, приостановленное ранее из-за повреждения контактной сети на спуске улицы Копылова в направлении улицы Воровского, полностью восстановлено. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, что движение было временно приостановлено из-за повреждения контактной сети.

В настоящее время все маршруты функционируют в штатном режиме.

Рената Валеева

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