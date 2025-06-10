В Казани восстановлено движение троллейбусов и трамваев
Движение троллейбусного маршрута №13 и трамвайных маршрутов №1 и 6, приостановленное ранее из-за повреждения контактной сети на спуске улицы Копылова в направлении улицы Воровского, полностью восстановлено. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Напомним, что движение было временно приостановлено из-за повреждения контактной сети.
В настоящее время все маршруты функционируют в штатном режиме.
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